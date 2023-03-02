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أكبر ملتقى للعازفين والمؤلفين الموسيقيين

انطلاق مهرجان العود ضمن فعاليات تقويم الرياض 9 مارس

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
انطلاق مهرجان العود ضمن فعاليات تقويم الرياض 9 مارس
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق خلال الفترة 9-11 مارس الجاري في العاصمة الرياض، فعاليات مهرجان العود، الذي يقام من قبل الهيئة العامة للترفيه وهيئة الموسيقى، ضمن فعاليات تقويم الرياض، ويجمع أكبر صنّاع العود بالعالم من 13 دولة، ويتيح للمحترفين والهواة من جميع أنحاء العالم العربي المنافسة على جوائز تصل إلى مئات الآلاف.

أكبر تجمع عربي

ويعد المهرجان، الذي يقام في ساحة الموسيقى بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، أكبر تجمع عربي لعازفي العود، إذ يضم معرضًا يجمع نوادر الأعواد حول العالم، وأشهر مصنعي العود في العالم، إضافة إلى جلسات حوارية عن أصول عزف العود، وفقرات موسيقية لأشهر العازفين حول العالم، فضلًا عن حفلات غنائية متنوعة.

جوائز المهرجان

وتبلغ جوائز فئة المحترفين في مهرجان العود 150 ألف ريال للمركز الأول، و100 ألف ريال للمركز الثاني، و50 ألف ريال للمركز الثالث، في حين تصل جائزة المركز الأول لكل من الهواة والعازفات إلى 75 ألف ريال، وجائزة المركز الثاني 50 ألف ريال، وجائزة المركز الثالث 25 ألف ريال.

ويعد مهرجان العود إحدى المنافسات الموسيقية ضمن فعاليات تقويم الرياض، حيث يُحيي من خلال فعالياته هذا التراث الموسيقي، ويستعرض ضمن أيامه ألوانا عديدة من عزف العود، كما يستقطب المتسابقين من عازفي العود لتجربة أدائهم في عدة فئات للمحترفين والهواة؛ للمنافسة في أجواء يؤدي فيها المشاركون أفضل تجاربهم في العزف، إضافة إلى مشاركة عدد من خبراء العزف والمؤلفين الموسيقيين.

ويمثل مهرجان العود أحد أبرز التجمعات المخصصة للعازفين والعازفات، إذ يدعم الهواة والمحترفين في المجال ويطور مستوياتهم خلال فترة إقامته التي تمتد لثلاثة أيام متتالية، كما يتمتع المهرجان بالتنوع في عروض الوصلات الموسيقية من مختلف المتسابقين لإمتاع ذائقة الجمهور ومحبيالفن وسط خيارات متعددة من الترفيه بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال مقطع فيديو على البريد الإلكتروني [email protected]

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