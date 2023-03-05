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ريال مدريد أكبر المهتمين بضم اللاعب

باريس سان جيرمان يحدد سعرًا خرافيًا لبيع مبابي

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
باريس سان جيرمان يحدد سعرًا خرافيًا لبيع مبابي
المواطن - فريق التحرير

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يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن الطريقة المثالية لبيع نجمه الفرنسي كيليان مبابي في حال لم يوافق على تفعيل بند تمديد عقده.

وكان مبابي جدد عقده مع سان جيرمان في صيف 2022، لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث في حال وافق الطرفان.

ويملك سان جيرمان الفرصة للتجديد لـ مبابي لموسم ثالث حتى يوليو المقبل، وفي حال لم يحدث ذلك سيحق لمبابي الرحيل والتفاوض مع أي ناد آخر بنهاية موسم 2023/2024.

خطة ريال مدريد

وقالت صحيفة L’Equipe الفرنسية إن سان جيرمان يدرس بيع مبابي في صيف العام الحالي مقابل مبلغ مالي، بدلًا من رحيله بالمجان لأي ناد في صيف 2024.

وأشارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة إلى أن باريس سان جيرمان سيوافق على رحيل مبابي مقابل 200 مليون يورو، حيث يعد ريال مدريد الإسباني واحدًا من أبرز المهتمين بضم النجم الفرنسي.

وقد يُفضل ريال مدريد الانتظار حتى صيف 2024 للتعاقد مع مبابي بالمجان، بدلًا من دفع 200 مليون يورو لـ باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان

وربما يفكر تشيلسي وليفربول الإنجليزيان في التحرك وضم مبابي مع نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وبالأمس، نجح الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان في مواصلة الانفراد بـ صدارة الدوري الفرنسي، بعد فوزه الكبير على ضيفه نانت بنتيجة 4-2 مساء السبت في الجولة الـ26 من عمر المسابقة.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي افتتح التسجيل لـ سان جيرمان في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم سجل اللاعب جاوين هام لاعب نانت هدفًا ثانيًا لـ سان جيرمان بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ18.

كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان

مبابي الهداف التاريخي لـ باريس سان جيرمان

ونجح بعدها نادي نانت في إحراز هدفين عبر كل من لودوفيتش بلاس وإجناتيوس جانجو في الدقيقتين الـ32 والـ39 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل باريس سان جيرمان هدفين عبر اللاعبين البرتغالي دانيلو بيريرا والفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين الـ60 والـ91.

وأصبح الفرنسي مبابي الهدف التاريخي لفريق سان جيرمان برصيد 201 متخطيًا الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي سجل 200 هدف لفريق العاصمة الفرنسية.

وبعد الفوز أصبح رصيد سان جيرمان 63 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز الـ14.

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