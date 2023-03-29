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هناك تراجع كبير بثقة المستثمرين في القطاع المصرفي

بايدن: الأزمة المصرفية لم تنته بعد

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
بايدن: الأزمة المصرفية لم تنته بعد
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه يفعل كل ما هو ممكن لعلاج الأزمة المصرفية لكن الأمر لم ينته بعد، ولدى سؤاله عما إذا كانت إدارته لن تتخذ أي إجراء تنفيذي آخر لمعالجة الأمر، قال بايدن لا، لم ينته الأمر بعد، نحن نراقب عن كثب.

وانهار بنك سيليكون فالي وبعده بأيام بنك سيغنتشر مما أدى لتراجع كبير في ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي الذي هوت أسهمه وثارت مخاوف من حدوث أزمة مالية شاملة.

وأسهمت صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس السويسري، الأسبوع الماضي، وإعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز يوم الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي، في استعادة بعض الهدوء للأسواق، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين من المزيد من المشكلات الكامنة في النظام المالي.

بايدن: الأزمة المصرفية لم تنته بعد

إجراءات بالغة السوء

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال مايكل بار مسؤول الإشراف المصرفي بالبنك المركزي الأمريكي أمام لجنة بمجلس الشيوخ إن بنك سيليكون فالي أقدم على إجراءات بالغة السوء فيما يتعلق بإدارة المخاطر قبل انهياره.

وتراجعت شعبية الرئيس جو بايدن، إلى أدنى مستوى لها وفقًا لآخر استطلاع للرأي في أمريكا، حيث ذكرت شبكة فوكس نيوز، أن الاستطلاع أظهر تراجع نسبة تأييد بايدن في مارس إلى 38% من 43% في فبراير، موضحًا أن أزمة البنوك في أمريكا وراء تراجع نسبة تأييد الرئيس بايدن.

فوضى الأسواق

ودعا بايدن، مؤخرًا الكونغرس إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك الذين يساهم سوء إدارتهم في فشل مؤسساتهم، في إشارة إلى الفوضى التي خلفها انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر مؤخرًا.

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