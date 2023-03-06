Icon

تخصيص 130 معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام Icon تكميم معدة مريض يعاني من انعكاس جذعي بعنيزة Icon التأمينات الاجتماعية: سفر المتقاعد لا يؤثر على استحقاق المعاش Icon بايدن يتعثر مجددًا أثناء صعود الطائرة الرئاسية Icon سفارة المملكة لدى جورجيا تغلق أبوابها الأربعاء Icon 3 خطوات لحماية نفسك من الاحتيال على واتساب Icon الدفاع المدني يحذر أهالي حائل: أمطار غزيرة حتى الغد Icon إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف الدفاع المدني للنساء Icon سدايا تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات Icon الصين ترد على تقرير أمريكي يتهم رافعات الشحن بالتجسس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ترك الدرابزين لفترة وجيزة

بايدن يتعثر مجددًا أثناء صعود الطائرة الرئاسية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
بايدن يتعثر مجددًا أثناء صعود الطائرة الرئاسية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن على السلالم بينما يصعد إلى طائراته الرئاسية الخاصة بينما كان يستعد لزيارة ولاية ألاباما، ورصدت كاميرات المصورين لحظة تعثره، أمس الأحد، إذ حاول في لحظة من اللحظات أن يصعد السلم دون الاستعانة بالدرابزين لكنه تعثر.

وزار الرئيس الأمريكي ألاباما لإحياء الذكرى الـ 58 لـ الأحد الدامي، حيث ضرب جنود الدولة المتظاهرين السلميين الذين كانوا يسيرون ضد التمييز.

ورحلة بايدن هي أحدث زيارة له، يهدف من خلالها إلى التأكيد على التزامه بالناخبين السود، الذين ساعدوا في دفعه إلى البيت الأبيض والبقاء في دائرة انتخابية رئيسية في طريقه المتوقع لإعادة انتخابه في عام 2024.

سيناريو متكرر

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعثر فيها الرئيس الأمريكي أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية الخاصة به، بل يُعد ذلك بمثابة سيناريو يتكرر بين حين وآخر، وكان آخرها في فبراير الماضي عندما كان مغادرًا العاصمة البولندية وارسو.

وتعثر بايدن، 80 عامًا، لفترة وجيزة، ووضع يده لأسفل لاستعادة توازنه وهو يشق طريقه صعودًا إلى الطائرة.

بايدن يتعثر مجددًا أثناء صعود الطائرة الرئاسية

تعافي بايدن من سرطان خلايا قاعدية

ويُذكر أن طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، أعلن، مساء الجمعة الماضية، أن الفحوص التي أجريت على عينة أُخذت من بايدن في فبراير الماضي أكدت أن ورمًا جلديًا تمت إزالته من صدره كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية.

وقال الطبيب أيضًا إنه لا حاجة للعلاج الآن، مشيرًا إلى أن العينة أخذت من صدر الرئيس. وأضاف في رسالة وجهها إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير: كل الأنسجة المصابة بالسرطان أزيلت بنجاح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم طن قات مخدر
السعودية اليوم

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود...

السعودية اليوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود...

السعودية اليوم
ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا
العالم

ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا

العالم
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة
السعودية اليوم

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519...

السوق
اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما
العالم

اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما

العالم
الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية
العالم

الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية

العالم
شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير مناسب كان بطريق الخطأ
أخبار رئيسية

شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير...

أخبار رئيسية