بايدن يتعثر مجددًا أثناء صعود الطائرة الرئاسية

وثق مقطع فيديو تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن على السلالم بينما يصعد إلى طائراته الرئاسية الخاصة بينما كان يستعد لزيارة ولاية ألاباما، ورصدت كاميرات المصورين لحظة تعثره، أمس الأحد، إذ حاول في لحظة من اللحظات أن يصعد السلم دون الاستعانة بالدرابزين لكنه تعثر.

وزار الرئيس الأمريكي ألاباما لإحياء الذكرى الـ 58 لـ الأحد الدامي، حيث ضرب جنود الدولة المتظاهرين السلميين الذين كانوا يسيرون ضد التمييز.

ورحلة بايدن هي أحدث زيارة له، يهدف من خلالها إلى التأكيد على التزامه بالناخبين السود، الذين ساعدوا في دفعه إلى البيت الأبيض والبقاء في دائرة انتخابية رئيسية في طريقه المتوقع لإعادة انتخابه في عام 2024.

سيناريو متكرر

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعثر فيها الرئيس الأمريكي أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية الخاصة به، بل يُعد ذلك بمثابة سيناريو يتكرر بين حين وآخر، وكان آخرها في فبراير الماضي عندما كان مغادرًا العاصمة البولندية وارسو.

وتعثر بايدن، 80 عامًا، لفترة وجيزة، ووضع يده لأسفل لاستعادة توازنه وهو يشق طريقه صعودًا إلى الطائرة.

تعافي بايدن من سرطان خلايا قاعدية

ويُذكر أن طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، أعلن، مساء الجمعة الماضية، أن الفحوص التي أجريت على عينة أُخذت من بايدن في فبراير الماضي أكدت أن ورمًا جلديًا تمت إزالته من صدره كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية.

وقال الطبيب أيضًا إنه لا حاجة للعلاج الآن، مشيرًا إلى أن العينة أخذت من صدر الرئيس. وأضاف في رسالة وجهها إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير: كل الأنسجة المصابة بالسرطان أزيلت بنجاح.