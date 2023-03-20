بترو رابغ تعلن بدء تشغيل وحدة تكسير الإيثان

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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ” عن الانتهاء من أعمال الصيانة وبدء تشغيل وحدة تكسير الإيثان.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن الأثر المالي المترتب على الإيقاف المذكور لا يمكن تقديره بدقة في الوقت الحالي، وسوف يظهر على نتائج الربع الأول من عام 2023.
وكانت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) قد نشرت بيان لها على تداول بتاريخ 28 فبراير 2023 بخصوص إيقاف وحدة تكسير الإيثان، لأعمال الصيانة الضرورية وتعزيز موثوقية المعامل.