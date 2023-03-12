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22 يونيو انتهاء فترة الطلبات

بدء التسجيل المبكر في خدمة النقل المدرسي

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
بدء التسجيل المبكر في خدمة النقل المدرسي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تطوير خدمات النقل “رافد” الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي، بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445هـ، وذلك عبر نظام نور الوزاري (هنا).

انتهاء فترة التسجيل

ودعت الشركة أولياء أمور الطلبة إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مُبكرًا قبل انتهاء فترة التسجيل الذي سيتم إغلاقه في يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023م، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها.

وأوضحت أن سبب فتح التسجيل المبكر في خدمة النقل المدرسي للتخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين والتي ستسهم في انتظام أسطول النقل المدرسي في الأسبوع الدراسي الأول، مُبينةً أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.

عدم استرداد الأجور

وأشارت “رافد” إلى أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل، علمًا أن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، تم إعفاؤهم من أجور التسجيل.

يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” خصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر حساب الشركة على منصة تويتر @Rafedcare، إضافة إلى الموقع الإلكتروني (هنا).

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