بدء موسم بيع الجراد في سوق بريدة ولقطات توثق

وثقت لقطات مصورة بدء موسم بيع الجراد في بريدة، وهو موسم الربيع الذي تكثر فيه الرحلات البرية لممارسة هواية صيد الجراد وأكلها.

وبين مقطع فيديو متداول شخص يبيع كمية من الجراد، فيما يقوم شخص آخر بالشراء منه.

بيع الجراد

الجدير بالذكر أنه في هذا الموسم يتم تخصيص أماكن لبيع الجراد يتردد عليها الراغبون في تناول الجراد.

ويتغذى الجراد على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات البراعم.

فوائد تناول الجراد

من جانب آخر، عدّد متخصص في علم المناعة، الفوائد الغذائية لتناول الجراد، مشيرًا إلى أنه أكثر فائدة من الأسماك ولحوم الأبقار.

وقال د. صلاح الهاجري خلال مداخلة له مع برنامج يا هلا في وقت سابق: لكل مادة غذائية قيمتها، ولا يمكن إنكار البقية، وهناك أنواع من الحشرات مثل الجراد قيمتها الغذائية أعلى من اللحوم والأسماك، وهذا مثبت علميًّا وطبيًّا.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة البروتين في الجراد أعلى من الأبقار والأسماك، حيث يحتوي على فيتامين b12، وغني بالألياف الغذائية، والأملاح المعدنية.

وعن طرق تناول الجراد، لفت إلى أنه يمكن تناول الجراد مشويًّا أو مطبوخًا أو مجففًا ووضعه في مخبوزات أو رقائق.