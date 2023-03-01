Icon

إطلاق مشروع نوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية Icon رباعية لـ آرسنال ضد إيفرتون تُهدي له الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي Icon سجن دكتورة جامعية 13 عامًا عذبت ابنها لإجباره على التسول Icon وظائف شاغرة بالنيابة العامة Icon واشنطن: دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز Icon يوسف خميس: النصر هو من صنع حمدالله Icon حديث جانبي يجمع ولي العهد ووزير الطاقة خلال حفل شريك Icon اختراع أجهزة كمبيوتر باستخدام أدمغة بشرية حقيقية Icon رئيس أرامكو: الدعم الذي يقدِّمه شريك يعزز تنويع الاقتصاد السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يتمتع بفوائد غذائية أعلى من لحوم الأبقار

بدء موسم بيع الجراد في سوق بريدة ولقطات توثق

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
بدء موسم بيع الجراد في سوق بريدة ولقطات توثق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت لقطات مصورة بدء موسم بيع الجراد في بريدة، وهو موسم الربيع الذي تكثر فيه الرحلات البرية لممارسة هواية صيد الجراد وأكلها.

وبين مقطع فيديو متداول شخص يبيع كمية من الجراد، فيما يقوم شخص آخر بالشراء منه.

بيع الجراد

الجدير بالذكر أنه في هذا الموسم يتم تخصيص أماكن لبيع الجراد يتردد عليها الراغبون في تناول الجراد.

ويتغذى الجراد على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات البراعم.

فوائد تناول الجراد

من جانب آخر، عدّد متخصص في علم المناعة، الفوائد الغذائية لتناول الجراد، مشيرًا إلى أنه أكثر فائدة من الأسماك ولحوم الأبقار.

وقال د. صلاح الهاجري خلال مداخلة له مع برنامج يا هلا في وقت سابق: لكل مادة غذائية قيمتها، ولا يمكن إنكار البقية، وهناك أنواع من الحشرات مثل الجراد قيمتها الغذائية أعلى من اللحوم والأسماك، وهذا مثبت علميًّا وطبيًّا.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة البروتين في الجراد أعلى من الأبقار والأسماك، حيث يحتوي على فيتامين b12، وغني بالألياف الغذائية، والأملاح المعدنية.

وعن طرق تناول الجراد، لفت إلى أنه يمكن تناول الجراد مشويًّا أو مطبوخًا أو مجففًا ووضعه في مخبوزات أو رقائق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال
العالم

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم...

العالم
هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول
صحة وطب‎

هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول

صحة وطب‎
حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي...

السعودية اليوم
طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت
غرائب

طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت

غرائب
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
أول أيام العقرب الثانية غدًا
السعودية اليوم

أول أيام العقرب الثانية غدًا

السعودية اليوم
تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون...

السعودية اليوم
إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022
آخر الاخبار

إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022

آخر الاخبار