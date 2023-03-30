برنامجان يتابعهما وزير الإعلام: كفو ونخوة يعرضان تجارب ملهمة

أشاد وزير الإعلام، سلمان الدوسري، ببرنامجي كفو ونخوة، مؤكدًا أنهما جديران بالمتابعة؛ لأنهما يركزان على القصص الإنسانية وعرض النماذج الملهمة من أبناء وبنات المجتمع العظيم.

وقال الدوسري عبر تويتر: أحرص على متابعة برنامجي كفو ونخوة؛ لأنهما يركزان على القصص الإنسانية، أبطالها أبناء وبنات وطننا العظيم.

تجارب ملهمة

وأضاف: لدينا كنوز من التجارب الملهمة في العطاء والبذل والتضحية والشهامة، جديرة بضوء يليق بها.

ولفت وزير الإعلام إلى تقديم المزيد من هذا النوع من البرامج، قائلًا: سنعمل جميعنا على تقديم مزيد من هذا النوع من البرامج، التي توثق وتحفز وتلهم.