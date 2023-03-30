برنامجان يتابعهما وزير الإعلام: كفو ونخوة يعرضان تجارب ملهمة

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أشاد وزير الإعلام، سلمان الدوسري، ببرنامجي كفو ونخوة، مؤكدًا أنهما جديران بالمتابعة؛ لأنهما يركزان على القصص الإنسانية وعرض النماذج الملهمة من أبناء وبنات المجتمع العظيم.
وقال الدوسري عبر تويتر: أحرص على متابعة برنامجي كفو ونخوة؛ لأنهما يركزان على القصص الإنسانية، أبطالها أبناء وبنات وطننا العظيم.
وأضاف: لدينا كنوز من التجارب الملهمة في العطاء والبذل والتضحية والشهامة، جديرة بضوء يليق بها.
ولفت وزير الإعلام إلى تقديم المزيد من هذا النوع من البرامج، قائلًا: سنعمل جميعنا على تقديم مزيد من هذا النوع من البرامج، التي توثق وتحفز وتلهم.