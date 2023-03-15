برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات

تضاهي همة السعوديين قمة جبل طويق، ويعكس هذه الهمة للعالم برنامج “طويق” المذاع على شاشة القناة السعودية، ليوضح مدى ريادة المملكة في مختلف المجالات، متفوقة على دول كانت في القمة، ولا يزال السعي حثيثاً لتعتلي السعودية القمة منفردة، وتغرد خارج السرب بأفكار خلاقة وأعمال تؤكد جدارتها بالمكانة التي تتبوأها حالياً.

تقدم المملكة في كافة المجالات

برنامج طويق، جاء بفكرة مختلفة ليسلط الضوء على تقدم المملكة الملحوظ على بعض دول العالم في مجالات مختلفة، وكيف أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به، على كافة المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية وغيرها، مع سعي حثيث لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي ستنقل المملكة إلى مستوى غير مسبوق من التميز.

وسيكون مقدم البرنامج محمد بن نحيت، في تحد جديد خلال شهر رمضان المقبل، لرصد ريادة المملكة عبر “طويق”، وهو مشوار لن يكون سهلاً، غير أن اختياره يشير إلى أن القناة السعودية تهدف دوماً من خلال برامجها لعكس الأنشطة الإيجابية للمملكة، وخطوات التطور التي تشهدها من عام لآخر.