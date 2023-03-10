بريطانيا تستبدل التأشيرة بتصريح إلكتروني لمواطني السعودية و4 دول آخرين

كشفت الخارجية البريطانية عن تسهيلات جديدة للحصول على التأشيرة الإلكترونية، واوائل المستفيدين منها دول مجل التعاون والأردن.

ولفتت الخارجية عبر موقع تويتر، إلى أن المواطنين السعوديين المتوجهين إلى المملكة المتحدة ابتداءً من شهر فبراير المقبل ٢٠٢٤، لن يكونوا بحاجة إلى الحصول على تأشيرات اعتيادية التي تتطلب زيارة السفارة أو مقابلة شخصية، بل يمكنهم الحصول على تصاريح زيارة إلكترونية (ETA).

برنامج جديد

وأوضحت أنه سيتم تطبيق برنامج جديد لتصريح الزيارة الإلكتروني ليبدأ تطبيقه على الزائرين من قطر في أكتوبر 2023.

وبذلك يستطيع الزائرون من الكويت والسعودية والبحرين وعُمان والإمارات والأردن تقديم طلب للحصول على هذا التصريح اعتبارًا من فبراير 2024.

النظام الإلكتروني

وسيحل البرنامج الجديد تمامًا محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة المعمول به حاليًا الذي يتطلب من زائري المملكة المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي دفع رسوم أعلى لزيارة واحدة.

سوف يستفيد الزائرون من تجربة سفر تتسم بالسهولة والكفاءة عن طريق تقديم طلب تصريح زيارة إلكتروني قبل السفر.

وستكون عملية تقديم الطلبات سريعة ومريحة ورقمية بالكامل، حيث يقدم معظم الزائرين طلبهم عبر تطبيق على الهاتف المحمول ويحصلون على رد سريع بشأن طلبهم. وتكلفة تصريح الزيارة الإلكتروني ستكون متوافقة مع تكاليف برامج دولية أخرى مماثلة، وباستطاعة المسافرين القيام بزيارات متعددة إلى المملكة المتحدة على مدار فترة سريان التصريح التي تستمر عامين.

ولفتت الوزارة إلى أن التأشيرة الإلكترونية تسمح للمسافرين بزيارات متعدّدة، ومدة صلاحية التأشيرة عامان، فيما سيتم تعميم هذه الخطوة على عديدٍ من الدول على المستوى العالمي مع نهاية عام ٢٠٢٤ ومطلع ٢٠٢٥.