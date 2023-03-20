بنك المنشآت والصناعات العسكرية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرة تفاهم بينهما، حرصاً من الطرفين على تحقيق تعاون مثمر بنّاء لدعم أُطر التفاهم المشترك وتعزيز العلاقات بينهما، لتكامل الجهود للوصول إلى برامج تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقع من طرف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سعادة الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبدالرحمن بن منصور فيما وقع من جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية سعادة نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، حيث تهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من إمكانيات الطرفين في مجال إيجاد آليات وبرامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين الهيئة والبنك لتبادل المعلومات والخبرات، على أن يقوم الطرفان ببحث سبل التعاون لتحقيق أي من المستهدفات المشتركة، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لتسريع الإنجاز المهام.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود بنك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لسد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وعقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في نهضة هذا القطاع الحيوي، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة، وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030م