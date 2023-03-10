بنك المنشآت يطلق مبادرة تمويلك في يومين

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أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة الموافقة على تمويلك خلال يومي عمل لزوار ملتقى بيبان بمشاركة عدد من البنوك التجارية وهي: بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، بالتزامن مع ملتقى بيبان 23 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس 2023.
وتهدف المبادرة التي يطلقها “بنك المنشآت” إلى تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار الملتقى بمنتجات البنك التمويلية المختلفة، وبرامج التمويل المشترك.
تأتي مبادرة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إطار جهوده لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.
الجدير بالذكر، أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04/ 07/ 1442هـ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030م.