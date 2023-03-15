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تسعى لتقليل الحرارة واستهلاك التكييف والطاقة

تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة
المواطن - فريق التحرير

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كشف مدير عام الإدارة العامة للجودة والبيئة بوزارة النقل، المهندس العباس الحازمي، تفاصيل تجربة تبريد الطرق في المملكة، وتأثير هذه التقنية على الطريق والسيارة.

وقال الحازمي خلال لقائه مع برنامج يا هلا: إن الحرارة داخل المدن والتجمعات السكنية أعلى من الأرياف وخارج المدن، مشيرًا إلى أن رصف الأسفلت والأسمنت وأسطح المباني والجدران تمتص الحرارة وأشعة الشمس في النهار.

وتابع: الأسفلت يمتص 90% من أشعة الشمس وبالتالي تنبعث حرارته في الليل، وتقوم هذه التقنية على عكس أغلب أشعة الشمس دون امتصاصها من قبل الأرصفة والجدران والأسطح، موضحًا بأن السر هو في اللون الفاتح.

أهداف التقنية

ولفت مدير إدارة الجودة والبيئة بوزارة النقل إلى أن هذه التقنية الجديدة تسعى لتقليل الحرارة؛ وبالتالي استهلاك التكييف والطاقة ورفع جودة حياة السكان في الأحياء والشوارع والطرقات والحدائق، والمواد المستخدمة في التجربة آمنة بيئيًّا ومصنعة في السعودية.

وأشار إلى أنه تم البدء بتنفيذ التجربة في ساحة حراج السيارات في الشفا بالرياض بدهان أربعة آلاف متر مسطح.

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