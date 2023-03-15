مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير
كشف مدير عام الإدارة العامة للجودة والبيئة بوزارة النقل، المهندس العباس الحازمي، تفاصيل تجربة تبريد الطرق في المملكة، وتأثير هذه التقنية على الطريق والسيارة.
تقنية جديدة لتبريد الطرق..
م.العباس الحازمي (مدير عام الإدارة العامة للجودة والبيئة بوزارة النقل) يشرح تفاصيل أول تجربة من نوعها على طرق المملكة، وتأثير هذه التقنية على الطريق والسيارة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FMJTQn66M3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 14, 2023
وقال الحازمي خلال لقائه مع برنامج يا هلا: إن الحرارة داخل المدن والتجمعات السكنية أعلى من الأرياف وخارج المدن، مشيرًا إلى أن رصف الأسفلت والأسمنت وأسطح المباني والجدران تمتص الحرارة وأشعة الشمس في النهار.
وتابع: الأسفلت يمتص 90% من أشعة الشمس وبالتالي تنبعث حرارته في الليل، وتقوم هذه التقنية على عكس أغلب أشعة الشمس دون امتصاصها من قبل الأرصفة والجدران والأسطح، موضحًا بأن السر هو في اللون الفاتح.
ولفت مدير إدارة الجودة والبيئة بوزارة النقل إلى أن هذه التقنية الجديدة تسعى لتقليل الحرارة؛ وبالتالي استهلاك التكييف والطاقة ورفع جودة حياة السكان في الأحياء والشوارع والطرقات والحدائق، والمواد المستخدمة في التجربة آمنة بيئيًّا ومصنعة في السعودية.
وأشار إلى أنه تم البدء بتنفيذ التجربة في ساحة حراج السيارات في الشفا بالرياض بدهان أربعة آلاف متر مسطح.