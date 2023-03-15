تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة

كشف مدير عام الإدارة العامة للجودة والبيئة بوزارة النقل، المهندس العباس الحازمي، تفاصيل تجربة تبريد الطرق في المملكة، وتأثير هذه التقنية على الطريق والسيارة.

تقنية جديدة لتبريد الطرق..

م.العباس الحازمي (مدير عام الإدارة العامة للجودة والبيئة بوزارة النقل) يشرح تفاصيل أول تجربة من نوعها على طرق المملكة، وتأثير هذه التقنية على الطريق والسيارة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FMJTQn66M3 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 14, 2023

وقال الحازمي خلال لقائه مع برنامج يا هلا: إن الحرارة داخل المدن والتجمعات السكنية أعلى من الأرياف وخارج المدن، مشيرًا إلى أن رصف الأسفلت والأسمنت وأسطح المباني والجدران تمتص الحرارة وأشعة الشمس في النهار.

وتابع: الأسفلت يمتص 90% من أشعة الشمس وبالتالي تنبعث حرارته في الليل، وتقوم هذه التقنية على عكس أغلب أشعة الشمس دون امتصاصها من قبل الأرصفة والجدران والأسطح، موضحًا بأن السر هو في اللون الفاتح.

أهداف التقنية

ولفت مدير إدارة الجودة والبيئة بوزارة النقل إلى أن هذه التقنية الجديدة تسعى لتقليل الحرارة؛ وبالتالي استهلاك التكييف والطاقة ورفع جودة حياة السكان في الأحياء والشوارع والطرقات والحدائق، والمواد المستخدمة في التجربة آمنة بيئيًّا ومصنعة في السعودية.

وأشار إلى أنه تم البدء بتنفيذ التجربة في ساحة حراج السيارات في الشفا بالرياض بدهان أربعة آلاف متر مسطح.