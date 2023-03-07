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وفقًا لما أعلنته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

تأخر 2400 رحلة جوية بأمريكا وإلغاء 85 بسبب مشاكل بالرادار

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
تأخر 2400 رحلة جوية بأمريكا وإلغاء 85 بسبب مشاكل بالرادار
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، تأثر رحلات جوية في فلوريدا بسبب مشاكل في الرادار، وفقًا لما أعلنته العربية عاجل.

عطل تقني

وقال شركة فلايت أوير: إن أكثر من 2400 رحلة جوية في أمريكا تأخرت، وتم إلغاء 85 بسبب عطل تقني.

وفى وقت سابق عاش ركاب رحلة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز متجهة إلى فلوريدا مشهدًا مرعبًا بعد أن اصطدم طائر بأحد محركات الطائرة، مما تسبب في امتلاء المقصورة بالدخان.

واضطرت الرحلة 3923 من هافانا إلى فورد لودرديل للهبوط اضطراريًّا بعد وقت قصير من إقلاعها أول أمس الأحد عندما اشتعلت النيران في المحرك، وتُظهر لقطات على متن الطائرة ركابًا مذعورين غارقين في الدخان مع إنزال أقنعة الأكسجين وآباء يحاولون مساعدة أطفالهم، وورد أنه لم يتم إطلاق جميع الأقنعة بشكل صحيح، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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