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تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في فرنسا 

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في فرنسا 
المواطن - فريق التحرير

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اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس، لليوم الثاني على التوالي، خلال الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، حيث استخدمت الشرطة الهراوات والغاز لتفريق المتظاهرين.

وانطلق موكب من ساحة الجمهورية في باريس على خلفية الإضراب السابع على مستوى البلاد ضد رفع سن التقاعد، وشارك فيه عشرات الآلاف من الأشخاص، ومن بين المتظاهرين ممثلون عن نقابات عمالية رائدة، وعمال في النقل والطاقة والصناعة وقطاعات أخرى، وعاملون في المجال الطبي، ومعلمون، ومنظمات شبابية وطلابية، وأنصار حركة السترات الصفراء بالإضافة إلى شباب black bloc الراديكالية.

تحول الاحتجاجات من سلمية إلى عنيفة

وكانت الاحتجاجات سلمية حتى بدأ المتطرفون في إلقاء الزجاجات على الشرطة وإطلاق الألعاب النارية في اتجاههم. مما دفع ضباط الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتدور في الوقت الحالي اشتباكات بين المتظاهرين وضباط الشرطة في ساحة الباستيل، وتحاول الشرطة صد حشد الآلاف باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع.

تجدد اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في فرنسا 

مظاهرات فرنسا

وتظاهر أكثر من مليون ونصف في جميع أنحاء فرنسا، اليوم السبت، في محاولة لمواصلة الضغط على الحكومة بشأن خطط إصلاح المعاشات التقاعدية التي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا من 62، وذلك في احتجاجات مستمرة منذ أشهر.

وشهد أمس الجمعة اشتباكات بين المحتجين وأفراد الأمن، وتجددت اليوم أيضًا مع استمرار المظاهرات المعترضة على رفع سن المعاش التقاعدي.

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