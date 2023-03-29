تحديث جديد للحسابات الموثقة على تويتر

أعلن إيلون ماسك، رئيس منصة تويتر Twitter، عن تقديم المنصة لتحديث جديد، تظهر بموجبه تغريدات الحسابات الموثقة فقط في خانة التوصيات “For You”.

موعد التحديثات

وحتى الآن تتيح خوارزميات Twitter إمكانية ظهور تغريدات من حسابات لا يتابعها المستخدم في خانة التوصيات “For You” سواء كانت تلك الحسابات موثقة أم لا، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.

ولفت ماسك إلى أن هذا التعديل سيصبح ساريًا بداية من منتصف إبريل المُقبل.. مؤكدًا أن تلك هي الطريقة الواقعية الوحيدة للتعامل مع سيطرة حشود روبوتات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

تعديلات عديدة

ومنذ شراء Twitter العام الماضي، نفذ ماسك تعديلات عديدة على منصة التواصل الاجتماعي أبرزها خدمة الاشتراك Twitter blue وذلك بهدف توثيق الحسابات.