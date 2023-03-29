تحديث جديد للحسابات الموثقة على تويتر

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد
أعلن إيلون ماسك، رئيس منصة تويتر Twitter، عن تقديم المنصة لتحديث جديد، تظهر بموجبه تغريدات الحسابات الموثقة فقط في خانة التوصيات “For You”.
وحتى الآن تتيح خوارزميات Twitter إمكانية ظهور تغريدات من حسابات لا يتابعها المستخدم في خانة التوصيات “For You” سواء كانت تلك الحسابات موثقة أم لا، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.
ولفت ماسك إلى أن هذا التعديل سيصبح ساريًا بداية من منتصف إبريل المُقبل.. مؤكدًا أن تلك هي الطريقة الواقعية الوحيدة للتعامل مع سيطرة حشود روبوتات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
ومنذ شراء Twitter العام الماضي، نفذ ماسك تعديلات عديدة على منصة التواصل الاجتماعي أبرزها خدمة الاشتراك Twitter blue وذلك بهدف توثيق الحسابات.