تحذير: لا تغيروا مواعيد الأدوية في رمضان دون استشارة طبيب

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض وظائف شاغرة لدى شركة معادن سبب تسمية هذا الأسبوع بـأسبوع التساوي
أكدت مدينة الملك سعود الطبية بأنه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يجد بعض المرضى صعوبةً في تناول أدويتهم وذلك لكثرة مواعيد الجرعات أو لاختلاف مواعيدها، محذرةً المرضى الذين يتناولون أدوية معينة من إيقاف الدواء أو تغيير مواعيد الجرعات، أو عددها من دون استشارة الطبيب لما لذلك من أخطارٍ صحيةٍ كبيرة.
وأوضحت المدينة أن هناك نصائح عامة للاستخدام الآمن للأدوية في رمضان ومنها الأدوية التي تستخدم مرة واحدة ليلًا حيث لا تحتاج إلى تعديل موعدها، أما الأدوية التي تستخدم مرة واحدة في الصباح فمن الممكن مناقشة الطبيب أو الصيدلي لتغيير موعدها إلى وقت المساء، والأدوية التي تستخدم مرتين في اليوم بالإمكان مناقشة الطبيب أو الصيدلي لتغيير مواعيد الجرعات إلى وقت الفطور والسحور، وأيضًا الأدوية التي تستخدم ثلاث مرات في اليوم فيجب استشارة الطبيب لتغييرها إلى أدوية طويلة المفعول أو مناقشة تعديل مواعيد الجرعات.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.