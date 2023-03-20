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تؤدي في بعض الحالات لأضرار صحية كبيرة

تحذير: لا تغيروا مواعيد الأدوية في رمضان دون استشارة طبيب

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
تحذير: لا تغيروا مواعيد الأدوية في رمضان دون استشارة طبيب
المواطن - واس

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية بأنه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يجد بعض المرضى صعوبةً في تناول أدويتهم وذلك لكثرة مواعيد الجرعات أو لاختلاف مواعيدها، محذرةً المرضى الذين يتناولون أدوية معينة من إيقاف الدواء أو تغيير مواعيد الجرعات، أو عددها من دون استشارة الطبيب لما لذلك من أخطارٍ صحيةٍ كبيرة.

نصائح للاستخدام الآمن

وأوضحت المدينة أن هناك نصائح عامة للاستخدام الآمن للأدوية في رمضان ومنها الأدوية التي تستخدم مرة واحدة ليلًا حيث لا تحتاج إلى تعديل موعدها، أما الأدوية التي تستخدم مرة واحدة في الصباح فمن الممكن مناقشة الطبيب أو الصيدلي لتغيير موعدها إلى وقت المساء، والأدوية التي تستخدم مرتين في اليوم بالإمكان مناقشة الطبيب أو الصيدلي لتغيير مواعيد الجرعات إلى وقت الفطور والسحور، وأيضًا الأدوية التي تستخدم ثلاث مرات في اليوم فيجب استشارة الطبيب لتغييرها إلى أدوية طويلة المفعول أو مناقشة تعديل مواعيد الجرعات.

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

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