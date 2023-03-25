تحذير لمرضى السكري من شرب الكافيين في رمضان

نصح استشاري تقويم الأسنان والوجه والفكين، الدكتور محمد بن سعد الحيدر، مرضى السكري في شهر رمضان بغسل الفم مرتين في اليوم بغسول الفم المناسب للوقاية من أمراض اللثة، إضافة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون الغني بالفلورايد بعد الإفطار والسحور، لمنع التسوس والحفاظ على مينا الأسنان.

غسول الفم

كما حث الحيدر مرضى السكر على استخدام غسول للفم أثناء نهار رمضان مع تجنب ابتلاعه، فضلًا عن استخدم أعواد السواك لتنظيف الأسنان لأنها تساعد في التحكم في تكوين طبقة البلاك، إضافة إلى أنها تمنح الشعور بالانتعاش طوال اليوم.

التقليل من الكافيين

ودعا إلى أهمية التقليل من شرب القهوة والشاي والصودا وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين في رمضان، لأنها تسبب الجفاف في الجسم، والاستعاضة عنها بشرب الماء والعصائر والحساء، وتجنب تناول الأطعمة المقلية والحارة والمالحة، والأطعمة اللزجة مثل الشوكولاتة والجبن؛ لأنها تزيد الشعور بالعطش وتسبب الجفاف.

وفي حال كانت وجبة السحور تحتوي على السمك أو الحليب، أشار إلى ضرورة تنظيف الأسنان بالفرشاة، ثم خيط الأسنان، لأنها تحتوي على بروتينات خاصة تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة في حال تراكمها بين الأسنان، أما في حال كان الشخص يستخدم أطقم الأسنان؛ فيجب التأكد من تنظيفها بشكل صحيح باستخدام محلول مطهر لأن أطقم الأسنان غير النظيفة تسبب التسوس ورائحة الفم الكريهة، كما أن التدخين من أهم مسببات الروائح الكريهة.