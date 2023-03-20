Icon

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا Icon النيادي يحضر القهوة في الفضاء Icon إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان Icon فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية Icon تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي Icon عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 Icon القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم

تحذير من خطورة النظام الغذائي الغربي على الكبد

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
تحذير من خطورة النظام الغذائي الغربي على الكبد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر بحث جديد من خطورة الأنظمة الغذائية الغربية الغنية بالدهون والسكر، وعلاقتها بتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو السبب الرئيسي لأمراض الكبد المزمنة.

وقالت نتائج البحث: “يوجد اتصال تشريحي ووظيفي وثيق بين القناة الهضمية والكبد عبر الوريد البابي. تؤدي النظم الغذائية غير الصحية إلى تغيير ميكروبات الأمعاء، ما يؤدي إلى إنتاج العوامل المسببة للأمراض التي تؤثر على الكبد”.

نتائج الدراسة

وتقدم نتائج هذه الدراسة مزيداً من الأدلة على الأضرار الصحية للنظام الغذائي الغربي، والتي يتجاوز تأثيرها الكبد.

وقال الدكتور كيفين ستافيلي، المشرف على البحث في جامعة ميسوري،: “العديد من المرضى الذين أراهم بأمراض سرطانية أخرى غير أورام الكبد يعانون من مرض الكبد الدهني، ولا يعرفون ذلك. وهذا يجعل من المستحيل عليهم في كثير من الأحيان الخضوع لعملية جراحية علاجية محتملة”.

وبحسب موقع “ساينس دايلي”، تؤدي زيادة الدهون والسكريات في الطعام إلى تطوّر بكتريا في الأمعاء تسبب التهاب وتليف الكبد.

وقد وجدت تجارب الدراسة أنه يمكن علاج هذا التليف بالمضادات الحيوية، وأن هذه الأدوية قادرة على تثبيط الاستجابات الالتهابية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز
السعودية اليوم

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز

السعودية اليوم
ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين
السعودية اليوم

ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين

السعودية اليوم
علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن
السعودية اليوم

علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
وظائف

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

وظائف
تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

الرياضة
السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين
العالم

السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة...

العالم
فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة للنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة...

السعودية اليوم
ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة
العالم

ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة

العالم