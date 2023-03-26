تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ببنجلاديش

دشنت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة البنجلاديشية دكا هدية خادم الحرمين الشريفين لبرنامجي تفطير الصائمين وتوزيع التمور لمسلمي جمهورية بنجلاديش الشعبية لعام ١٤٤٤هـ.

جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش أ. عيسى بن يوسف الدحيلان، وذلك في مقر السفارة بحضور القائم بتسيير أعمال الملحقية الدينية في بنجلاديش أ. مبارك بن عامق العنزي ومندوب وزير الشؤون الدينية البنجلاديشية السيد صادق الرحمن السكرتير الخاص لمعالي الوزير والقاضي في المحكمة العليا في دكا أ. محبوب الإسلام وممثلي وزارة الشؤون الدينية في بنجلاديش ومنسوبي السفارة والملحقية، إضافة إلى عدد كبير من الدبلوماسيين والشخصيات الإسلامية ورؤساء الجامعات.