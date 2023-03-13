تدمير أكثر من 10 سيارات في ظروف غامضة بتونس

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تعرّض أكثر من 10 سيارات للتدمير أمام فندق بالحمامات بتونس، وفقًا لوسائل إعلام تونسية.
وانتقل فريق من الشرطة الفنية والشرطة العدلية بالحمامات، للمنطقة السياحية الحمامات الشمالية للتحقيق في ملابسات تعرض أكثر من عشر سيارات تابعة لأعضاء المكتب الوطني للمصائف والجولان لتهشيم النوافذ وبعثرة محتوياتها، وفقًا لـموزاييك.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، رفعت فرق التحقيق، البصمات وكاميرات المراقبة بالنزل.
وكشفت أن المحققين استمعوا لشهادة حراس النزل، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن الحادثة كانت بهدف السرقة.