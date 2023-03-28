تراجع الصادرات البترولية للمملكة 1.7% إلى 82 مليار ريال خلال يناير

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انخفضت الصادرات السلعية السعودية في شهر يناير من العام الجاري بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 105 مليارات ريال بسبب تراجع الصادرات البترولية 1.7% إلى نحو 82 مليار ريال.
فيما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 78% في يناير من العام الحالي من 77% في يناير 2022.
وانخفضت قيمة الصادرات غير النفطية 6.7% في يناير على أساس سنوي إلى 23 مليار ريال، وفقا لـ”العربية السعودية.
ونمت الواردات السعودية 26.9% على أساس سنوي في يناير إلى 66.6 مليار ريال.