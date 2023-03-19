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ضمن منافسات الجولة الـ28

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال ضد كريستال بالاس

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال ضد كريستال بالاس
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس عصر اليوم الأحد، بفوز فريق آرسنال برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

الترتيب بعد مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس

ويتواجد آرسنال في المركز الأول برصيد 69 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 61 نقطة، مانشستر يونايتد ثالثًا برصيد 50 نقطة، توتنهام هوتسبير رابعًا برصيد 49 نقطة، نيوكاسل يونايتد خامسًا برصيد 47 نقطة، ليفربول سادسًا برصيد 42 نقطة، برايتون سابعًا برصيد 42 نقطة، برينتفورد ثامنًا برصيد 42 نقطة، فولهام تاسعًا برصيد 39 نقطة، تشيلسي عاشرًا برصيد 38 نقطة، أستون فيلا في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، ليدز يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، نوتنجهام فورست في المركز الـ16 برصيد 26 نقطة، ليستر سيتي في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة، بورنموث في المركز الـ19 ” قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، ساوثهامبتون في المركز الـ20 والأخير برصيد 23 نقطة.

آرسنال ضد كريستال بالاس

مباريات الجولة الـ28 

وكانت مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي افتُتحت أول أمس الجمعة بفوز نيوكاسل يونايتد على نادي نوتنجهام فورست بثنائية مقابل هدف.

بينما في مباريات السبت، فاز أستون فيلا على بورنموث بثلاثية دون رد، بينما فاز ليدز يونايتد على وولفرهامبتون برباعية مقابل هدفين، بينما تعادل برينتفورد مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق، وتعادل توتنهام مع ساوثهامبتون بثلاثية لكل فريق.

بينما أُقيمت مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس اليوم، وفاز فيها آرسنال برباعية مقابل هدف.

آرسنال ضد كريستال بالاس

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