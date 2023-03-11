ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ20

نجح نادي الاتحاد في العودة مجددًا إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الـ20 من عمر المسابقة.

نتائج مباريات الجولة الـ20

وكانت مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن، انطلقت أول أمس الخميس، بتعادل الاتفاق مع الوحدة بهدف لكل فريق، وفاز الباطن على الخليج بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد، وفاز الشباب على الفيحاء بثلاثية مقابل هدفين.

بينما أمس الجمعة، تعادل أبها مع الفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الهلال على نادي التعاون برباعية دون رد.

وفي مباراتي اليوم، فاز ضمك على الطائي بثلاثية لهدف، وفاز الرائد على العدالة بثلاثية دون رد.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد في المركز الأول برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 46 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 36 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 34 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 25 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 25 نقطة، الرائد تاسعًا في ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 23 نقطة.

أبها في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، الاتفاق في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.