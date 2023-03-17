تركي يرفض إنقاذ غريق بالفيضانات لأجل تصوير مشهد

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا بسبب مقطع فيديو لرجل فضّل إكمال التصوير على مساعدة آخر أغرقته الفيضانات التي ضربت مدينة شانلي أورفا جنوبي تركيا.
وأظهر الفيديو المتداول، رجلًا يوثق بكاميرا هاتفه المحمول مشاهد الفيضانات والمياه التي أغرقت المدينة.
وأثناء التصوير، ظهر رجل آخر أغرقته المياه المتدفقة بغزارة، فما كان من الضحية إلا أن رفع يده مؤشرًا لصاحب الكاميرا وطالبًا المساعدة، إلا أن الأخير تجاهل الاستغاثة وأكمل تصوير الحادث، في تصرّف أثار غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقد كثيرون تصرّف الرجل، مشددين على أنه خالٍ من الإنسانية والإيثار وإغاثة الملهوف.
كما طالب كثيرون بضرورة معاقبة الرجل، ووضع آليات مراقبة لما ينشر عبر المنصات.