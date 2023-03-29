ترميم مفاصل كاحل مريض سكري في بريدة

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تمكّن فريق طبي متخصص بجراحة القدم السكريّة في مركز السكري والغدد الصماء ببريدة بإجراء تدخل جراحي ناجح أسهم في استعادة مريض قدرته على المشي.
وأكد تجمع القصيم الصحي أن المريض مصابٌ بداء السكري من النوع الثاني ، إضافة إلى التهاب المفاصل الروماتويدي ، وكان يعاني من خلع وكسور في مفصل الكاحل الأيمن ، مما تسبب له بإعاقة نتيجة عدم قدرته على الوقوف والمشي ، وأصبح مقعداً على الكرسي المتحرك.
وأوضح أن المريض خلال زيارته لمركز الشيخ فهد العويضة للقدم السكري ببريدة ، وإجراء المعاينات والفحوصات الطبية اللازمة له ، ووضع الخطة العلاجية المناسبة للحالة ، وخضع المريض لعملية ترميم بمفصل الكاحل الأيمن باستخدام جهاز اليزاروف من قبل الفريق الطبي المختص ، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد ، وأصبح المريض شخصاً آخر يعتمد على نفسه في الوقوف والحركة وتمكن من المشي بصورة طبيعية على قدميه.
وكشفت إحصائية مركز السكري والغدد الصماء ببريدة أن عدد المستفيدين من مختلف الخدمات التي قدمها المركز للمرضى والمراجعين خلال العام الماضي 2022م بلغت أكثر من 113 مستفيداً ، وعدد المرضى المراجعين لعيادة الغدد الصماء بالمركز 26944 مريضاً ، فيما بلغ عددهم في عيادات السكر 29806 مراجعين ، وفي عيادات القدم السكرية 10286 مراجعاً.