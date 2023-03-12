تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة 36 ألف م3 من الحطب

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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، رصد وتسجيل 4047 مخالفة بيئية منذ تأسيسه طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة بأراضي الغطاء النباتي في كافة المناطق حول المملكة، كما أسفرت جهوده عن استرداد 36398 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.
ورصدت الدوريات التابعة للمركز والمختصة بحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات الوطنية أنواعًا مختلفة من المخالفات، وصدرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.
وشملت المخالفات المرصودة نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، وقطع الأشجار والشجيرات، ودخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، والرعي في المناطق المحمية، وكذلك حرق الأشجار والشجيرات، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها، وغيرها من المخالفات.
ويستهدف المركز تنمية وحماية الغطاء النباتي والرقابة عليه وتأهيل المتدهور منه حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.