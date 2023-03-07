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في الجولة الرابعة من دور المجموعات

تشكيل نادي الزمالك لمواجهة الترجي بـ دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
تشكيل نادي الزمالك لمواجهة الترجي بـ دوري أبطال إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك

وجاء تشكيل نادي الزمالك مكونًا من: ” محمد صبحي في حراسة المرمى، حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، سيف فاورق جعفر، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري”.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر اليوم حيث تُقام على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتُنقل المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 4.

الترجي ضد الزمالك

وفي يوم 25 فبراير الماضي، كان الزمالك خسر أمام الترجي في تونس بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح نادي الترجي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد علي بن حمودة مستغلًّا خطأ من حارس الزمالك، محمد عواد في الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.

دوري أبطال إفريقيا

وفي الشوط الثاني من مباراة الترجي ضد الزمالك، وفي ظل سعي الزمالك لإحراز هدف التعادل، نجح الترجي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب محمد علي بن رمضان، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب الليبي حمدو الهوني في الدقيقة الـ93.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الترجي 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث يتواجد في المركز الرابع.

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