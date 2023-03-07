جثة دب بني يفوق عمرها 3500 عام تشكيل نادي الزمالك لمواجهة الترجي بـ دوري أبطال إفريقيا فيصل بن بندر يدشن بوابة كبار المحسنين في منصة إحسان حامل تثير جدلاً بالمغرب بعد وضعها مولودًا بالشارع العام الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في نجران وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة التركي مذكرة تفاهم لتعزيز كفاءة خدمات الطاقة المقدمة في الحرمين عبدالله مقرن يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك نجران مشروع توسعة منطقة الإجراءات وراء ازدحام جسر الملك فهد
كشف المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل نادي الزمالك مكونًا من: ” محمد صبحي في حراسة المرمى، حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، سيف فاورق جعفر، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري”.
وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر اليوم حيث تُقام على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.
وتُنقل المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 4.
وفي يوم 25 فبراير الماضي، كان الزمالك خسر أمام الترجي في تونس بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ونجح نادي الترجي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد علي بن حمودة مستغلًّا خطأ من حارس الزمالك، محمد عواد في الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من مباراة الترجي ضد الزمالك، وفي ظل سعي الزمالك لإحراز هدف التعادل، نجح الترجي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب محمد علي بن رمضان، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب الليبي حمدو الهوني في الدقيقة الـ93.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الترجي 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث يتواجد في المركز الرابع.