تشيلسي يُصعب من صفقة انتقال أوباميانج إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يود تعقيد مهمة انتقال اللاعب الجابوني بيير أوباميانج من صفوف البلوز إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب الجابوني انضم إلى تشيلسي في سبتمبر الماضي لمدة موسمين قادمًا من برشلونة بعدما قضى 7 أشهر فقط مع النادي الكتالوني.

تشيلسي يصدم أوباميانج

وقالت صحيفة Sport الكتالونية: إن نادي تشيلسي لن يترك اللاعب الجابوني يرحل إلى برشلونة بسهولة، بعد دفع النادي الإنجليزي 12 مليون يورو لضم اللاعب من الفريق الكتالوني، حيث سيحاول جلب أندية أخرى للتفاوض مع تقديم عروض لبيعه.

ويرغب أوباميانج في الرحيل عن صفوف تشيلسي، بعد توقيع عقوبات تأديبية عليه من قبل إدارة النادي اللندني، بعد احتفاله مع لاعبي برشلونة بالفوز على ريال مدريد يوم 19 مارس في الدوري الإسباني.