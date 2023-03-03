تصرف غريب من فهد المطوع بعد الخسارة أمام الاتفاق

أظهر فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، رد فعل تسبب في غضب كبير لجماهير الرائد بعد الخسارة اليوم أمام نادي الاتفاق في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

رد فعل فهد المطوع

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ المطوع وهو يشير بيده إلى أنه سيجدد فترة رئاسته للنادي لمدة 4 سنوات، مما تسبب في غضب كبير للجماهير التي كانت طالبت مسبقًا برحيله بسبب تراجع نتائج الرائد في عهده.

جماهير الرائد أعربت عن غضبها من تصرف المطوع، خاصة أنه غير معروف عنه قيامه بأي حركات استفزازية للجماهير.

خسارة مفاجئة أمام الاتفاق

وكان الرائد خسر أمام الاتفاق بنتيجة 2/ 1، حيث سجل المغربي محمد فوزير الهدف الأول لـ الرائد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ22 ثم نجح اللاعب السويدي روبن كايسون في إحراز هدف التعادل لـ فارس الدهناء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، نجح اللاعب سنوسي الهوساوي في إحراز هدف الفوز لـ فارس الدهناء بالدقيقة الـ93.

ويحتل الرائد المركز الـ12 في جدول الترتيب.