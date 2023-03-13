تطورات جديدة بأزمة بي بي سي والمذيع الشهير

تشهد أزمة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مع المذيع الرياضي الشهير تطورات جديدة، بعدما أوقفت إدارة “بي بي سي” غازي لينيكر عن المشاركة في برنامج “مباراة اليوم”، الذي يعد أشهر برامجها الرياضية ويعلق على مجريات الدوري الإنجليزي.

تفاصيل الأزمة

قالت صحيفة “تلغراف”، الاثنين، إن الأزمة المشتعلة بين هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ومقدم أشهر برامجها الرياضية، أسطورة كرة القدم، غاري لينيكر، في طريقها إلى الحل.

واندلع الخلاف بين الطرفين، قبل أيام، وكان لينيكر كتب تغريدة عبر “تويتر”، انتقد فيها سياسة الحكومة البريطانية في التعامل مع اللاجئين، وقارنها بسياسة ألمانيا النازية في ثلاثينيات القرن الماضي.

عودة قريبة للشاشة

وغاب اللاعب الدولي الإنجليزي السابق عن برنامج، أمس الأحد، ورصد وهو يسير مع كلبه في أحد الشوارع وعندما لاحقه الصحفيون لم يدل بمعلومات جديدة.

وذكرت “تليجراف” أن لينيكر سيعود إلى شاشة “بي بي سي” في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، بعد أن أصبحت الهيئة مجبرة على التنازل.

اعتذار المذيع

وفي المقابل، على المعلق الشهير أن يكون أكثر حذرا في محتوى تغريداته وربما يقدم نوعا من أنواع الاعتذار.

وقال مصدر في “بي بي سي” إن الأمر يسير بسرعة مع رغبة المدير العام تيم ديفي في حل الأمر وعودة المذيع إلى الشاشة.وأضاف أن المذيع وممثليه يجرون محادثات مع “بي بي سي” بشأن تفاصيل العودة.

بيان منتظر

ومن جانبها، ذكرت “سكاي نيوز” أن لينيكر قد يصدر بيانًا الاثنين، يؤكد فيه عودته إلى الشاشة.

ونقلت عن مصادر قولها إنها تثق بشكل متزايد بأنه يمكن حل المشكلة خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تعلن “بي بي سي” عن مراجعة لسياسة التعليق الخاصة بموظفيها على شبكات التواصل بعد الحادثة.