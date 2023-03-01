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في ظل سعي التطبيق لتحسين صورته العامة

تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك
المواطن - فريق التحرير

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طور تطبيق تيك توك، اليوم الأربعاء، أداة ستسمح للأبوين بمنع أبنائهم المراهقين من مشاهدة محتويات تتضمن مقاطع أو وسومًا بعينها في التطبيق الذي تُنشر عليه مقاطع قصيرة، في ظل سعي التطبيق الغارق في المشكلات إلى تحسين صورته العامة.

تدقيق ومراجعة جديدة

ويواجه تطبيق “تيك توك” المملوك لشركة التقنيات الصينية بايت دانس عمليات تدقيق ومراجعة جديدة على الصعيد العالمي؛ بسبب تقاربه مع الحكومة الصينية ومن أجل حماية بيانات المستخدمين.

وحُظر التطبيق، الذي يلقى انتشارًا واسعًا بين الشبان، من الهواتف المحمولة المملوكة للحكومة في الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن.

حماية المراهقين

وواجه تيك توك، مثل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، أيضًا انتقادات لعدم بذل جهود كافية لحماية المراهقين من التعرض للمحتوى غير اللائق.

وأفاد تطبيق “تيك توك” أن تطوير خاصية الرقابة الأسرية ما زال في مراحله المبكرة وسيستشير التطبيق المنظمات الأسرية والشبابية والمدنية في مرحلة تصميم الأداة.

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