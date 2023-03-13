تعادل الفيحاء والاتحاد إيجابيًا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

هارون كمارا يهز الشباك

وبدأت مباراة الفيحاء والاتحاد المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، وانطلق سلطان مندش ومر بالكرة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم عند الدقيقة السادسة.

ونجح هارون كمارا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 16، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة طولية مميزة من إيغور كورونادو، لتشتعل المباراة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

الفيحاء والاتحاد يتعادلان

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، ونجح في تسجيل التعادل عند الدقيقة 24 عن طريق أنتوني نواكايمي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، واستمرت المحاولات من الفريقين، ولكن دون جدوى.

وتمكن ريكاردو ريلر من تسجيل التعادل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك بالتعادل بنتيجة 1\1.