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تبلغ نحو 15 ساعة يوميًا في المتوسط

تعرف على عدد ساعات الصيام في البلدان العربية

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
تعرف على عدد ساعات الصيام في البلدان العربية
المواطن - فريق التحرير

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سيصوم المسلمون في الدول العربية نحو 15 ساعة يوميًا في المتوسط، لكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم بين دولة وأخرى وفق خطوط الطول والعرض وموقع كل دولة من خط الاستواء.

ساعات صيام رمضان في الدول العربية

ويبدأ شهر رمضان المبارك في المملكة وعديد من الدول العربية والإسلامية فلكياً يوم الخميس 23  مارس الجاري، ويتوقع أن يكون 29 يوماً ويكون أول أيام عيد الفطر في ٢١ أبريل المقبل.

فيما يلي وقت الصيام في عدد من الدول العربية:

-تونس 15 ساعة و45 دقيقة.

-السودان 14 ساعة و8 دقائق.

-الجزائر 15 ساعة و45 دقيقة.

-مصر نحو 15 ساعة.

-العراق نحو 15 ساعة.

-ليبيا 15 ساعة و 30 دقيقة.

-البحرين نحو 14 ساعة و49 دقيقة.

-الإمارات نحو 14 ساعة و 41 دقيقة.

-عمان نحو 14 ساعة و 37 دقيقة.

-لبنان الأردن فلسطين سوريا حوالي 14 ساعة و30 دقيقة.

ساعات الصيام الأطول والأقصر

وسيعيش المسلمون في تشيلي رمضان 2023 أقصر فترة صيام حيث يتوقع أن تبلغ متوسط ساعات الصيام 11 ساعة و30 دقيقة فقط، ويعود ذلك إلى موقعها في نصف الكرة الجنوبي.

كما ستكون ساعات الصيام في نيوزيلندا والأرجنتين وجنوب إفريقيا الأقل، حيث سيصوم المسلمون بين 11 و 12 ساعة في اليوم خلال الشهر المبارك.

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