تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة غدًا

قررت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع مقرات وفروع الجامعة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأضافت الجامعة في بيان أن الدراسة ستكون عن بُعد لجميع الطلبة، داعية موظفي الجامعة للدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.

جامعة أم القرى

وكانت جامعة أم القرى، أعلنت في وقت سابق، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم السبت: “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من الجامعة على اتخاذ إجراءات السلامة، فقد تقرر أن تكون الدراسة للطلاب والطالبات ليوم غدٍ الأحد عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات”.