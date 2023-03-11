تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس حائل

أعلنت إدارة تعليم حائل، اليوم السبت، عن تحويل الدراسة لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي غدًا الأحد، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الإدارة في بيان “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم حائل بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444”.

تعليم جدة

وكانت إدارة تعليم جدة، أعلنت تحويل الدراسة غدًا الأحد، لتكون عن بُعد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم جدة في بيان إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.