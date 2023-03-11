تعليم الباحة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا

قررت إدارة تعليم الباحة، تحويل الدراسة غدًا الأحد، لتكون عن بُعد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم الباحة “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة للإدارة بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444″.

الدراسة عن بُعد