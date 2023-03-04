تعليم الحدود الشمالية يودع أكثر من مليون ريال مكافأة للطلاب غدًا

أعلن تعليم منطقة الحدود الشمالية، موعد إيداع مكافأة شهر فبراير للطلاب والطالبات المستحقين.

وقالت إدارة تعليم الحدود الشمالية على حسابها بموقع “تويتر” إنه تقرر إيداع غدًا الأحد، مبلغ 1310414 ريالًا لمكافآت الطلاب والطالبات المستحقين لشهر فبراير الماضي.

إدراج مكافأة الطلاب

يذكر أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل الذي يجب أن يتم الإفصاح عنه في برنامج حساب المواطن. ويتم ذلك عن طريق اختيار الحالة الوظيفية (طالب) ونوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي).