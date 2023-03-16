تعليم الشمالية تعتمد توقيت بداية اليوم الدراسي خلال رمضان

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اعتمدت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اليوم الخميس، توقيت بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت إدارة تعليم الشمالية، في بيان لها عبر “تويتر”: “اعتماد توقيت بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك 1444 هـ ، ليكون الساعة (10) صباحاً.