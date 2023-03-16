تعليم الشمالية تعتمد توقيت بداية اليوم الدراسي خلال رمضان

اعتمدت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اليوم الخميس، توقيت بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك.

الدوام في رمضان

وقالت إدارة تعليم الشمالية، في بيان لها عبر “تويتر”: “اعتماد توقيت بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك 1444 هـ ، ليكون الساعة (10) صباحاً.