تعليم جدة: الأحد إجازة لكافة المدارس لإقامة سباق الفورميلا 1

قررت الإدارة العامة للتعليم بـ جدة، منح كل المدارس في جدة إجازة يوم الأحد الموافق 27/ 08/ 1444هـ مع تفعيل منصة التعليم عن بعد، لإقامة سباق الفورميلا 1.

التعليم عن بعد

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: نظرًا لإقامة سباق الفورميلا 1 في مدينة جدة خلال الفترة 25- 27 شعبان 1444هـ، تعليم جدة: إجازة لكافة المدارس في جدة يوم الأحد الموافق 27/ 08/ 1444هـ مع تفعيل منصة التعليم عن بعد.

وتستضيف مدينة جدة للمرة الثالثة على التوالي سباق جائزة السعودية stc للفورمولا 1، من 17- 19 مارس 2023.