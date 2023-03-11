تعليم مكة: الدراسة عن بُعد غدًا

قررت إدارة تعليم مكة المكرمة، تحويل الدراسة غدًا الأحد، لتكون عن بُعد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم مكة المكرمة في بيان إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول الأمطار؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي يوم الأحد 20 / 8 / 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

وكانت إدارة تعليم جدة، أعلنت تحويل الدراسة غدًا الأحد، لتكون عن بُعد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم جدة في بيان إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.