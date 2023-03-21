تعليم ينبع: بدء اليوم الدراسي في رمضان 9.45 صباحًا للبنين

أعلنت إدارة التعليم في محافظة ينبع، اليوم الثلاثاء، التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك لمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها.

وأوضحت أن بداية التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي للمدارس الصباحية سيكون من الساعة 9.45 صباحًا لمدارس البنين، والساعة 9.30 صباحًا لمدارس البنات، والساعة 9.30 مساءً لمدارس التعليم المستمر، مؤكدة على دور الأسرة كشريك في تحفيز الأبناء على الحضور والانتظام خلال الشهر المبارك .