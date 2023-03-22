تفاصيل اجتماع وفد رابطة دوري المحترفين مع ضمك

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أعلن نادي ضمك برئاسة خالد آل مشعط، عن زيارة وفد من رابطة دوري المحترفين السعودي يتقدمهم الرئيس التنفيذي للرابطة السيد جاري كوك، ونائبه مشاري الصقار، لمقر النادي.
وكان في استقبال الوفد، خالد آل مشعط، والرئيس التنفيذي أحمد الشهري، في لقاء تعارفي بين الطرفين، وذلك ضمن زيارات الرابطة الميدانية لأندية المحترفين، من أجل الوقوف على احتياجاتهم.
وقام الوفد بجولة ميدانية في المرافق، قبل أن يتم الاجتماع بين الطرفين، للحديث عن استراتيجية الرابطة الجديدة، ومناقشة الصعوبات التي يواجهها النادي في جميع الاتجاهات المالية، والإدارية، والرياضية.
وأوضح نادي ضمك في بيانه، أنه في ختام هذه الزيارة قدم مجلس الإدارة مأدبة عشاء لوفد رابطة الدوري السعودي للمحترفين في مقر النادي.
على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل والخسارة في مثلهم.