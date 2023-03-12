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صافي دخل قياسي بلغ 161.1 مليار دولار

تقارير عالمية: أرامكو حققت أرقامًا قياسية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ مساءً
تقارير عالمية: أرامكو حققت أرقامًا قياسية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حققت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أرباحًا قياسية بلغت 161.1 مليار دولار لعام 2022، ويمثل ذلك زيادة 4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح لأرامكو السعودية والتي تهدف لتقديم توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة.

أرقام قياسية

وقالت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، في تقريرها اليوم الأحد، أن أرامكو نجحت في تحقيق أرقام قياسية، بعدما سجلت شركة النفط العملاقة أرامكو، صافي دخل قياسي بلغ 161.1 مليار دولار لعام 2022.

وأضافت: تبلغ النتائج ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققتها شركة النفط الغربية الكبرى إكسون موبيل لعام 2022، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز خلال العام الماضي ، إلى جانب ارتفاع حجم البيع وتحسن هوامش المنتجات المكررة.

أسعار النفط

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في بيان صحفي: “حققت أرامكو أداءً ماليًا قياسيًا في عام 2022 ، حيث تعززت أسعار النفط بسبب زيادة الطلب في جميع أنحاء العالم”.

ارتفعت أسعار النفط والغاز في بداية العام الماضي، حيث أدت العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا إلى تقييد الوصول إلى إمدادات موسكو ، بخاصة النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحراً.

خام برنت

تراجعت أسعار النفط منذ ذلك الحين بأكثر من 25٪ على أساس سنوي ، مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي تلقي بظلالها على توقعات الطلب الأكثر تفاؤلاً من الصين. وانخفضت أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي وحده. تم تداول خام برنت في أحدث تداول عند حوالي 80 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لبلومبرج، أعلنت شركات النفط الأمريكية والأوروبية مثل Chevron Corp. و Shell Plc عن أرباح ضخمة ويعيدون مليارات الدولارات إلى المساهمين من خلال توزيعات أرباح أكبر وعمليات إعادة شراء. ولكن ركزت أرامكو، على استخدام أموالها الإضافية لزيادة الإنتاج.

لا يزال العديد من التجار يعتقدون أن النفط سيرتفع في وقت لاحق من هذا العام ، وربما يعود إلى 100 دولار للبرميل ، حيث يقوى الطلب في الصين مع إعادة فتح اقتصادها مرة أخرى، وفقًا لبلومبرج.

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