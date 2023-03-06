تكاثر السحب الركامية على حائل والقصيم ورفحاء

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أعلن مركز طقس العرب، أن آخر صور الأقمار الاصطناعية التابعة له كشفت استمرار تكاثر السحب الركامية على أجزاء من منطقة حائل وشرق القصيم وشرق محافظة رفحاء.
وأوضح مركز طقس العرب في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه يترافق مع هذه السحب الركامية هطول أمطار رعدية.
ولفتت إلى احتمالية امتداد بعض السحب الساعات القادمة لأجزاء من محافظة حفر الباطن تترافق بأمطار متفرقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) ومنطقه حائل.