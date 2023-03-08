جامعة الإمام تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا 1000 حالة تسمم بين الفتيات بمدارس إيران أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم هدف يعلن تقديم 2585 فرصة تدريبية عبر تمهير تمديد المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة لمدة عام اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام توقعات بهطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق مدني حائل يخمد حريقًا نشب في شقة سكنية تركي بن طلال ينصف مواطنًا شرح مظلمته في تغريدة
أعلنت المديرية العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة لمدة عام.
وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023م.
وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.