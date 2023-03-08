تمديد المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة لمدة عام

أعلنت المديرية العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة لمدة عام.

قرار وزاري

وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023م.

الرسوم والغرامات

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.