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أدرج أيضاً في السيرة مشروع كتاب ممولاً

توجيه اتهامات لوزير الصحة الألماني بتزوير بيانات الأستاذية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
توجيه اتهامات لوزير الصحة الألماني بتزوير بيانات الأستاذية
المواطن - فريق التحرير

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وُجِّهت اتهامات إلى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بتزوير بيانات لنيل درجة الأستاذية

تحفظ الوزير

وتحفظ لاوترباخ حيال الاتهامات الموجهة إليه، التي تدعي أنه قدَّم بيانات خاطئة عند تقدمه للحصول على درجة الأستاذية بجامعة توبينغن عام 1995.

ووفقًا لشبكة إيبن ميديا الإعلامية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم، لم يعد بمقدوري أن أعيد صياغة هذه الواقعة بشكلها المحدد.

وأكد تقرير لصحيفة فيلت آم زونتاج الألمانية، أن لاوترباخ ذكر في سيرته الذاتية آنذاك أنه يعمل في مشروع بحثي مموَّل من وزارة الصحة.

غير معروف لوزارة الصحة

وقالت الصحيفة، إنه أعلن عمله على إحضار تمويل خارجي إلى توبينغن الواقعة جنوب غربي ألمانيا.

وذكرت أن المشروع لم تعد له مستندات موجودة اليوم، كما أنه غير معروف لوزارة الصحة أيضاً.

وأردفت أن لاوترباخ أدرج أيضاً في السيرة مشروع كتاب ممولاً، مشيرةً إلى أن الأموال لم تتدفق نظراً لأن الكتاب لم يتم الانتهاء منه مطلقاً.

وأشارت إلى أن الوظيفة في جامعة توبينغن كانت عُرِضت على لاوترباخ، لكنه رفضها وتوجَّه بدلاً من ذلك إلى جامعة كولونيا.

وتابع الوزير، للشبكة الإعلامية، اليوم: ليس التمويل الخارجي هو العامل الحاسم في التعيين بل المؤهلات، وليس كل مشروع تمويل خارجي مخطط له يتم تنفيذه، لافتاً إلى أنه تلقَّى أربعة عروض لمنصب الأستاذية، وقبل العرض المقدَّم من جامعة كولونيا.

 

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