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زيادة 1.5 درجة على تبوك والجوف

توقعات بارتفاع الحرارة وهطول أمطار أعلى من المعدل في رمضان

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
توقعات بارتفاع الحرارة وهطول أمطار أعلى من المعدل في رمضان
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة في شهر رمضان، مع هطول أمطار أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضح المركز في فيديوجراف صادر عنه أنه في الأسبوع الأول من شهر رمضان (من يوم 23 إلى 31 مارس)، سترتفع درجات الحرارة 1.5 درجة أعلى من المعدل، خاصة على مناطق تبوك، الجوف، وأجزاء من الحدود الشمالية.

وأضاف أنه من 1 إلى 20 أبريل المقبل، سترتفع الحرارة درجة واحدة، على مناطق تبوك والجوف والشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وعن هطول الأمطار، قال مركز الأرصاد إن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع معدل الهطول عن معدله الطبيعي على معظم مناطق المملكة من 23 إلى 31 مارس، خاصة على مناطق الرياض، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، وعسير وجازان.

أما الفترة المتبقية من شهر رمضان (1 لـ 20 إبريل المقبل)، فلفت المركز إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع هطول الأمطار أعلى من المعدل على مناطق مكة المكرمة، حائل، القصيم، الباحة، عسير، نجران، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية وتزداد الاحتمالية على مناطق المدينة المنورة، عسير، وجازان.

بداية مبشرة بالأمطار

وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أعلن أنه من المتوقع أن تكون بداية شهر رمضان مبشرة، وذلك بهطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة.

وقال العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للاستقرار يومي الخميس والجمعة، أما يوم السبت فهناك حالة جوية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة ستؤثر على مناطق المملكة، بدءًا من منطقة تبوك والمناطق الجنوبية والمرتفعات وتشمل الرياض في منتصف الأسبوع القادم.

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