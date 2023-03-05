توقعات باستمرار الأمطار والأتربة المثارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار التقلبات الجوية (هطول الأمطار، الأتربة المثارة، تفاوت درجات الحرارة) حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حسب مخرجات النموذج العددي.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والاجزاء الغربية من منطقة الرياض.

أجواء الشتاء فلكيًا

وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، كشف في وقت سابق أن المملكة لا تزال تعيش أجواء فصل الشتاء فلكيًا بينما أرصاديًا فهي في أجواء الربيع، لافتًا إلى أن البلاد قد تتأثر بموجة باردة.

وأوضح القحطاني خلال تصريحات، أن تتعرض المملكة لموجة باردة أو بقاء درجات الحرارة في معدلاتها يتم بناؤها على تقارير الأرصاد، وأضاف أن بعض مناطق المملكة لا تشهد أجواء الربيع، لذا يتم إطلاق كلمة المرحلة الانتقالية على هذا التوقيت، والباقي يتذبذب فيه حالة الطقس، مؤكدًا أن أجواء الشتاء لهذا العام كانت معتدلة نسبيًا.