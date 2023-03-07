توقعات بتأثر جدة بسحب رعدية وأمطار اعتبارًا من السبت

كشف مركز طقس العرب، أن المرصد الأوروبي توقع تأثر مدينة جدة بسحب رعدية وأمطار متفاوتة الغزارة، اعتبارًا من مساء السبت وحتى مساء الأحد المقبل.

أمطار على جدة

وقال مركز طقس العرب في بيان له “يشير النموذج العددي الأوروبي وفق آخر تحديث له إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة باضطرابات جوية تعمل على تكاثر السحب وتساقط الأمطار في العديد من المناطق بما فيها مدينة جدة، وتتركز الفرص ما بين يومي السبت والأحد، بين الحين والآخر بشدة وغزارة متفاوتة، قد تترافق بنشاط للرياح السطحية”.

وأشار إلى أن هذه التوقعات أولية، وسيقوم المركز بإصدار المزيد من التفاصيل حول الحالة الجوية المتوقعة.

استمرار التقلبات الجوية

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من بعد غد الخميس إلى يوم السبت الموافق 11 مارس 2023، بهطول أمطار رعدية متفاوتة.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، قرية العليا)، والرياض (عفيف، الدوادمي، شقراء المجمعة، الزلفي، الغاط)، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريانًا للسيول وتساقطًا للبرد.

وتشهد منطقتا الرياض (العاصمة، الدرعية، الخرج، ضرما، القويعية، رماح، المزاحمية، حريملاء، الأفلاج، وادي الدواسر)، والشرقية (الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، الجبيل، الأحساء)، هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتساقط البرد.