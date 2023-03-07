Icon

السماح لمقدم خدمة الإفطار بتقديم الوجبات بنفسه بالمسجد النبوي Icon وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفنار Icon شاب يتعرض للدغة عقرب أثناء بحثه عن الفقع Icon جماهير الهلال تطالب بمعاقبة بيتروس Icon جامعة نايف تستعرض جهودها بالقمة العالمية الشرطية في دبي  Icon معلومات مخابراتية: الطفل الأول لـ زعيم كوريا الشمالية ذكر Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان Icon توقعات بتأثر جدة بسحب رعدية وأمطار اعتبارًا من السبت Icon القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد المقاولون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يصاحبها نشاط في الرياح السطحية

توقعات بتأثر جدة بسحب رعدية وأمطار اعتبارًا من السبت

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
توقعات بتأثر جدة بسحب رعدية وأمطار اعتبارًا من السبت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف مركز طقس العرب، أن المرصد الأوروبي توقع تأثر مدينة جدة بسحب رعدية وأمطار متفاوتة الغزارة، اعتبارًا من مساء السبت وحتى مساء الأحد المقبل.

أمطار على جدة

وقال مركز طقس العرب في بيان له “يشير النموذج العددي الأوروبي وفق آخر تحديث له إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة باضطرابات جوية تعمل على تكاثر السحب وتساقط الأمطار في العديد من المناطق بما فيها مدينة جدة، وتتركز الفرص ما بين يومي السبت والأحد، بين الحين والآخر بشدة وغزارة متفاوتة، قد تترافق بنشاط للرياح السطحية”.

وأشار إلى أن هذه التوقعات أولية، وسيقوم المركز بإصدار المزيد من التفاصيل حول الحالة الجوية المتوقعة.

استمرار التقلبات الجوية

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من بعد غد الخميس إلى يوم السبت الموافق 11 مارس 2023، بهطول أمطار رعدية متفاوتة.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، قرية العليا)، والرياض (عفيف، الدوادمي، شقراء المجمعة، الزلفي، الغاط)، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريانًا للسيول وتساقطًا للبرد.

وتشهد منطقتا الرياض (العاصمة، الدرعية، الخرج، ضرما، القويعية، رماح، المزاحمية، حريملاء، الأفلاج، وادي الدواسر)، والشرقية (الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، الجبيل، الأحساء)، هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتساقط البرد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز
الرياضة

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز

الرياضة
أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه
مشاهير

أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم...

مشاهير
وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم بالهند عام 1784
غرائب

وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم...

غرائب
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية
العالم

مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات...

العالم
نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية أوروبية
الرياضة

نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية...

الرياضة
قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل
السعودية اليوم

قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض...

السعودية اليوم
توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس
السعودية اليوم

توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار...

السعودية اليوم